Киян просять економно користуватися обігрівачами

У зв'язку зі зниженням вуличної температури у Києві виросло навантаження на енергосистему.

Про це повідомляє в Facebook генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

"Сьогоднішній день ми розпочали у вже звичних графіках, але надвечір НЕК змушений був давати команду обмежити споживання на 707 МВт", — зазначив Коваленко.

За його словами, з одного боку енергосистема намагається "прийти до тями" після понеділка. З іншого боку, це означає, що кияни почали різко споживати електроенергію. І якби не обмеження, мережі могли б пошкодитись ще більше.

"Я дуже прошу утриматися від надмірного використання кондиціонерів на обігрів або електрообігрівачів. Тому що кожні 5 градусів зниження температури на вулиці — це +200 МВт споживання електроенергії. Це розкіш, яку ми зараз не можемо собі дозволити. Інакше ризикуємо залишатися без світла більш тривалим. час", — додав гендиректор YASNO.

По материалам: Подробности