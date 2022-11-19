Общество

Киян просять економно користуватися обігрівачами

Photo of Admin Admin Send an email 33 минуты agoОбновлено: 19 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения

Киян просять економно користуватися обігрівачами

У зв'язку зі зниженням вуличної температури у Києві виросло навантаження на енергосистему.

Про це повідомляє в Facebook генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

Материалы по теме

"Сьогоднішній день ми розпочали у вже звичних графіках, але надвечір НЕК змушений був давати команду обмежити споживання на 707 МВт", — зазначив Коваленко.

За його словами, з одного боку енергосистема намагається "прийти до тями" після понеділка. З іншого боку, це означає, що кияни почали різко споживати електроенергію. І якби не обмеження, мережі могли б пошкодитись ще більше.

"Я дуже прошу утриматися від надмірного використання кондиціонерів на обігрів або електрообігрівачів. Тому що кожні 5 градусів зниження температури на вулиці — це +200 МВт споживання електроенергії. Це розкіш, яку ми зараз не можемо собі дозволити. Інакше ризикуємо залишатися без світла більш тривалим. час", — додав гендиректор YASNO.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 33 минуты agoОбновлено: 19 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В «Укренерго» відповіли щодо повного чи часткового знеструмлення країни

1 день ago

В Україні змінили правила перебування чоловіків за кордоном: кого торкнулося

1 день ago

У Києві очікується сильний снігопад: погода на 18 листопада

1 день ago

Світло по 2-3 години: на Київщині електроенергії може не бути днями

1 день ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button