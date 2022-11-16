«Вбитий росіянами «вагнерівець» добровільно погодився на обмін» — Подоляк

Радника керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що колишній найманець ПВК "Вагнера" Євгеній Нужин, якого стратили росіяни, добровільно повернувся до рф у рамках обміну полоненими. Про це він сказав у коментарі телеканалу "Дождь".

Так, полонений "вагнерівець" пройшов офіційну процедуру обміну, підписавши добровільну згоду.

У нас дуже простий підхід. Полонений військовослужбовець може підписати добровільну відмову від обмінної процедури. І ось це буде у нас зафіксовано.

Крім того, Подоляк спростував інформацію про те, що Нужина нібито обміняли на 20 українських військових. Він зазначив, що обмін проходив за процедурою "пакет на пакет". Україна таким чином повернула додому 47 захисників.

Подоляк додав, що Нужина міг використати у своїх цілях засновник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин.

По материалам: Подробности