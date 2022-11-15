Общество

Кабмін змінив правила виїзду однієї з категорій чоловіків: що нового

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 15 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Кабмін змінив правила виїзду однієї з категорій чоловіків: що нового

Кабінет Міністрів України змінив правила виїзду водіїв транспортних компаній. Тепер їм дозволяється за кордоном 60 днів.

Про це повідомляє в Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Материалы по теме

"Внесено зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. Збільшено безперервний термін перебування водіїв транспортних засобів господарюючих суб'єктів, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом", — йдеться у повідомленні.

За словами Мельничука, наразі водіям транспортних компаній дозволено перебувати за кордоном 60 календарних днів з дня перетину державного кордону.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 15 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Коли до Херсону запустять потяги

1 день ago

У Києві та області 15-17 листопада проведуть навчання: залучать особовий склад та військову техніку

1 день ago

У Європі буде аномально тепла зима — Copernicus

1 день ago

Владі відомі прізвища всіх педагогів-колаборантів — Шкарлет

1 день ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button