Общество

У Німеччині вандали сплюндрували картину Моне «Стога сіна» (відео)

Photo of Admin Admin Send an email 7 часов agoОбновлено: 23 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

У Німеччині вандали сплюндрували картину Моне "Стога сіна" (відео)

У Німеччині екоактивісти закидали картопляним пюре картину Клода Моне "Стога сіна" (Les Meules) у Музеї Барберіні в Потсдамі. У 2019 році цю картину продали на аукціоні за $110 млн.

Акцію провели активісти боротьби зі зміною клімату "Останнє покоління" (Letzte Generation). Після того, як вони вимазали картину, екоактивісти приклеїли себе до підлоги.

We make this #Monet the stage and the public the audience.

If it takes a painting – with #MashedPotatoes or #TomatoSoup thrown at it – to make society remember that the fossil fuel course is killing us all:

Then we'll give you #MashedPotatoes on a painting! pic.twitter.com/HBeZL69QTZ

— Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 23, 2022

Нагадаємо, раніше екоактивісти облили томатним супом картину нідерландського постімпресіоніста Вінсента Ван Гога "Соняшники" у Національній галереї в Лондоні.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 7 часов agoОбновлено: 23 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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