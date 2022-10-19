Общество

Житомир частково відновив електропостачання

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 19 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Житомир частково відновив електропостачання

Після російського удару вранці 18 жовтня у Житомирі частково відновили електропостачання.

Про це повідомляє в Facebook мер Сергій Сухомлін.

"Частина міста вже зі світлом. Відновлювальні роботи продовжуються. Електрики працюватимуть і вночі. Ставимося з розумінням. РЕМ і обленерго роблять все від них залежне", — зазначив він.

У той же час з електротранспортом все набагато складніше, оскільки запуск підстанцій дасть велике навантаження на мережу. Остаточне рішення ухвалюватиметься вночі, але не слід розраховувати на те, що транспорт запрацює вже вранці. У місті виведуть на маршрути більше комунальних автобусів.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 19 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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