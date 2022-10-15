Общество

У Сумській та Полтавській областях лунатимуть вибухи

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 15 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

У Сумській та Полтавській областях лунатимуть вибухи

У суботу, 15 жовтня, у Сумській та Полтавській областях будуть лунати вибухи. Про це заявили голови областей у Telegram.

В Сумській області працюватимуть піротехніки, а в Полтавській області проведуть технічний вибух на одному з кар'єрів.

За даними очільника Сумської області Дмитра Живицького, 15 жовтня в області працюють піротехніки.

Спеціалісти будуть знищувати боєприпаси на наступних ділянках:

  • с. Боголюбове, Тростянецька громада, Охтирський район — з 08.00 до 11.00
  • с. Бездрик, Бездрицька громада, Сумський район — з 09.30 до 10.30.
  • с. Дубинка, Конотопського району — з 09.00 до 10.30.

А в Полтавській області 15 жовтня на території Кременчуцької ТГ заплановане проведення чергового технічного вибуху на одному з кар’єрів.

Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій! Все буде Україна!

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 15 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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