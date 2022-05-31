Сегодня йорка ели: СБУ перехватила шокирующий разговор россиян
Российская пропаганда этого точно не покажет.
Служба безопасности Украины перехватила сообщения, которые российский военнослужащий отправлял своему другу через интернет-мессенджер. Из их разговоров видно, что из-за проблем с доступом к еде россияне стали есть собак.
18 мая сослуживец российского солдата спросил, что с ним происходит и в какой части Украины он находится. Он ответил, что на юге, пишет УРА-Информ со ссылкой на данные СБУ.
«Все х****. Нас укры е*** как молодых. Собак едим, жрать нечего», — написал он в ответ.
Сослуживец солдата ответил, что российские СМИ нарисовали картину победы, на что солдат ответил: «Пусть идут сюда». Позже в переписке солдат пожаловался, что у него нет еды, потому что в армии проблемы с логистикой и еду не доставляют. В отчаянии он попросил своего друга одолжить ему «не менее 5000 рублей», чтобы он мог пройтись по магазинам в Херсоне. Его коллега отказался, объяснив это тем, что недавно делал ремонт и у него нет денег.
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