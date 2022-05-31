Сегодня йорка ели: СБУ перехватила шокирующий разговор россиян

Служба безопасности Украины перехватила сообщения, которые российский военнослужащий отправлял своему другу через интернет-мессенджер. Из их разговоров видно, что из-за проблем с доступом к еде россияне стали есть собак.

18 мая сослуживец российского солдата спросил, что с ним происходит и в какой части Украины он находится. Он ответил, что на юге, пишет УРА-Информ со ссылкой на данные СБУ.

«Все х****. Нас укры е*** как молодых. Собак едим, жрать нечего», — написал он в ответ.

Через проблеми з забезпеченням російські окупанти знову почали їсти собак



Про це свідчить переписка російського загарбника, яку перехопила СБУ.



➡️ https://t.co/ctgP1B6fMo pic.twitter.com/mra1jAIUKg — СБ України (@ServiceSsu) May 31, 2022

Сослуживец солдата ответил, что российские СМИ нарисовали картину победы, на что солдат ответил: «Пусть идут сюда». Позже в переписке солдат пожаловался, что у него нет еды, потому что в армии проблемы с логистикой и еду не доставляют. В отчаянии он попросил своего друга одолжить ему «не менее 5000 рублей», чтобы он мог пройтись по магазинам в Херсоне. Его коллега отказался, объяснив это тем, что недавно делал ремонт и у него нет денег.

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