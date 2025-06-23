Прогноз магнітних бур на 24 червня 2025 року: якою буде активність Сонця

Станом на 23 червня, провідні наукові установи, включно з Центром прогнозування космічної погоди NOAA (США), оновили короткостроковий прогноз сонячної активності на найближчі дні.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з оприлюдненими даними, 24 червня Земля перебуватиме під впливом помірного фоново-спокійного магнітного поля, імовірність геомагнітних збурень залишається мінімальною.

Індекс Kp, який є міжнародним стандартом для вимірювання геомагнітної нестабільності, коливатиметься в межах 2–3 балів, що не становить жодної загрози для критично важливих систем зв’язку, GPS-навігації та супутникових комунікацій.

Науковці зазначають, що поточна сонячна активність демонструє стабільну поведінку — на поверхні світила фіксується лише незначна кількість активних регіонів, і не виявлено потужних спалахів класу M або X.

Також не спостерігається викидів корональної маси, спрямованих у бік Землі, а це свідчить про збереження низької іонізації у верхніх шарах атмосфери.

Астрономічні інструменти, встановлені на орбіті, у тому числі апарати серії GOES, підтверджують цей сценарій, що дозволяє говорити про повну відсутність ризику для радіозв’язку, космічної авіації та технологічних систем, що залежать від геомагнітного середовища.

Для людей, чутливих до змін у геокосмосі, 24 червня може пройти з легким відчуттям млявості або коливанням емоційного тла, але у клінічному сенсі метеопатичних реакцій не очікується. У корпоративному вимірі це означає, що робота електронної інфраструктури, включно з фінансовими торговими платформами, базами даних, хмарними сервісами, працюватиме без ризику збоїв.

Фахівці з прикладної геліофізики звертають увагу, що ймовірне загострення активності Сонця може бути очікуваним лише ближче до 27–28 червня, коли прогнозується перетин Землею ослабленого струменя сонячного вітру з помірної корональної ділянки. У цьому контексті 24 червня можна вважати оптимальним днем для реалізації чутливих технологічних операцій, запуску електронних сервісів і проведення авіаційних рейсів на північних широтах.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 19 червня.