Навіщо заводити собаку на дачі: пояснення кінологів про рідкісні факти

Питання утримання собаки на заміській ділянці часто розглядається суто з утилітарної точки зору: мовляв, тварина повинна охороняти периметр і попереджати про наближення сторонніх.

Про це повідомляє «ПЛ».

Однак сучасна кінологія, що активно розвивається в Україні та Європі, формує глибше розуміння ролі собаки в середовищі людини, особливо в умовах заміського способу життя.

Провідні спеціалісти Української асоціації кінологів наголошують, що присутність собаки на дачі відіграє мультифункціональну роль — від охоронця до повноцінного психоемоційного модератора простору.

Фахівці звертають увагу на те, що собака, навіть перебуваючи у вольєрі або на прив’язі, створює відчуття постійної присутності господаря.

Це істотно знижує ризики проникнення зловмисників на ділянку, особливо в нічний час або у період міжсезоння, коли дачі часто залишаються без нагляду. Усе частіше в кримінальній статистиці фігурує інформація про те, що собаки відіграють стримувальну роль у випадках крадіжок, що робить їх незамінними не лише як тварин, а й як елемент пасивної безпеки.

Окремий акцент кінологи роблять на терапевтичному ефекті від взаємодії з твариною. Контакт із собакою активізує вироблення окситоцину — гормону, що пов’язаний із відчуттям довіри та комфорту. Більше того, регулярна прогулянка або догляд за твариною покращує розумову активність літніх людей, знижує ризик депресивних розладів і навіть позитивно впливає на імунну систему.

Згідно з даними Гарвардської медичної школи, тривале утримання собаки в умовах природи зменшує базовий рівень кортизолу, а отже, сприяє довготривалому збереженню психоемоційного балансу.

Більше того, важливим буде дізнатися й про те, як ментально впливає на людину час проведений на дачі або в селі.