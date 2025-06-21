Астрологічний прогноз для усіх знаків зодіаку на 22-27 червня

Період з 22 по 27 червня 2025 року позначиться посиленням впливу водної стихії, зокрема на емоційний та інтуїтивний рівень.

Про це повідомляє «ПЛ».

Це зумовлено астрономічними чинниками, включаючи повний Місяць, який настане саме 22 червня. Астрологи наголошують, що цей тиждень не сприятливий для радикальних змін, але водночас відкриває можливості для завершення проєктів, укріплення стосунків і внутрішньої трансформації.

Більшість знаків відчують уповільнення зовнішніх процесів, натомість зросте потреба в осмисленні власних дій. Овни та Леви можуть опинитися в центрі уваги, але будь-яка імпульсивність варто обдумувати в контексті довгострокової стратегії. Близнюки, Водолії та Терези будуть схильні до рефлексії та пошуку нових форм комунікації.

Раки, Скорпіони та Риби стануть емоційно чутливішими, однак це дасть змогу краще зрозуміти себе та своє оточення. Козороги, Тельці та Діви спрямують енергію на побутову організацію й упорядкування справ, що відкладались.

Фінансовий аспект гороскопу вказує на ймовірність незначних надходжень або перегляду бюджетів, що пов’язано з перехідною фазою впливу Меркурія.

Енергетично активні дні — 24 та 25 червня, коли можна проводити переговори, подавати заявки, планувати короткострокові інвестиції або змінювати підходи до роботи. Однак 22 та 27 числа рекомендовано зосередитися на стабілізації та завершенні початого, аби уникнути конфліктних ситуацій.

До цього ж був цікавий прогноз магнітних бур на 18 червня.