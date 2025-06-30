Прогноз магнітних бур на 30 червня 2025 року: якою буде сонячна активність

Прогноз геомагнітної ситуації на 30 червня 2025 року демонструє стабільну, проте потенційно змінну активність Сонця, яка може мати короткочасний вплив на біоритми та технологічні системи.

Про це повідомляє «ПЛ».

За оновленими спостереженнями фахівців Фізичного інституту ім. П. Н. Лебедєва РАН, а також за супутниковими даними NOAA і обсерваторії DSCOVR, очікується, що рівень геомагнітного індексу Kp упродовж доби залишатиметься в межах 3—4 балів.

Такий рівень вважається нештормовим і не викликає серйозних ризиків для інфраструктури або здоров’я.

Водночас у другій половині дня можливе незначне підвищення активності до слабкої бурі рівня G1, якщо швидкість сонячного потоку з коронального отвору зросте до прогнозованого піку. Це може статися через специфічне магнітне перетікання плазми з активної ділянки Сонця.

Хоча явище не класифікується як небезпечне, медичні експерти радять особам із чутливим судинним тонусом та хронічними патологіями уникати надмірного навантаження, підтримувати водний баланс і контролювати артеріальний тиск.

Профілактичні заходи включають помірну фізичну активність, вживання продуктів, збагачених калієм і магнієм, та якісний сон. Підприємства зв’язку та енергетичні компанії, за словами аналітиків з Європейського центру космічної безпеки, не очікують перебоїв або збоїв у навігаційних системах.

Фахівці закликають громадян стежити за оновленнями магнітного прогнозу впродовж доби, оскільки активність Сонця наразі знаходиться у фазі зростання, характерній для поточного 25-го циклу. Потенційні спалахи класу М на сонячному диску, хоча й не прогнозуються на 30 червня, залишаються предметом оперативного моніторингу.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 28 червня.