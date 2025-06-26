Прогноз магнітних бур на 27 червня: якою буде активність Сонця

27 червня 2025 року, згідно з оновленими даними Центру космічного прогнозування NOAA, не передбачається жодних критичних змін геомагнітного фону, а показники Kp-індексу, що характеризують активність магнітосфери Землі, залишатимуться у межах 2–3 одиниць.

Про це повідомляє «ПЛ».

Такий рівень вважається спокійним і не несе загроз для технологічних систем або самопочуття більшості людей. Науковці констатують, що поточна фаза 25-го сонячного циклу характеризується помірною активністю з окремими спалахами низького та середнього класу, однак у найближчу добу не очікується жодного потужного викиду корональної маси, який міг би спровокувати збурення магнітного поля.

Станом на ранок 26 червня жодна з активних зон на поверхні Сонця, спостережуваних через об’єктиви Solar Dynamics Observatory, не демонструє ознак ескалації до спалаху класу M або X, що могло б викликати магнітну бурю.

Незважаючи на відносну стабільність космічної погоди, фахівці у сфері медицини все ж радять дотримуватись режиму збалансованого навантаження, особливо особам із хронічними серцево-судинними захворюваннями та вегетативними порушеннями.

Метеочутливі люди можуть відчувати легкий дискомфорт або втому, навіть за умов слабких змін у магнітосфері, тому рекомендується обмежити надмірну активність, приділити увагу відновленню водного балансу та уникати різких змін температурного середовища. Такий підхід допоможе зберегти продуктивність та стабільне самопочуття в умовах навіть мінімальних космофакторів.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 26 червня.