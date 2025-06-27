Прогноз магнітних бур на 28 червня: чого чекати від активності Сонця

На 28 червня 2025 року експерти не прогнозують суттєвих магнітних збурень, і цей день має пройти у спокійному геофізичному режимі.

Про це повідомляє «ПЛ».

За останніми даними американського Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA), підтриманими висновками української Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця при НАН України, індекс геомагнітної активності Kp залишиться в межах значення 2–3.

Це означає, що жодних бур чи критичних сонячних подій не очікується, а вплив на магнітосферу Землі буде незначним і не становитиме небезпеки ні для здоров’я, ні для роботи технічних систем.

Сонячна активність у 25-му циклі в останні місяці поступово зростає, проте на дану дату не зафіксовано значних викидів корональної маси або потужних сонячних спалахів. Таким чином, день обіцяє бути стабільним з точки зору космічної погоди, що дозволяє метеочутливим людям уникнути додаткових навантажень.

Водночас медики зазначають, що навіть при відсутності бур деякі особливо чутливі до коливань геомагнітного поля люди можуть помітити коливання в самопочутті, зокрема зниження концентрації уваги, підвищену дратівливість або втому. Причини таких реакцій можуть мати не лише фізіологічне, але й психосоматичне походження.

Доктор фізико-математичних наук Сергій Панченко у своєму коментарі наголосив, що аналіз останніх моделей прогнозування демонструє відсутність будь-яких передумов для появи буревої активності.

За його словами, найближчі три доби прогнозуються як геомагнітно комфортні. У свою чергу, лікарі радять дотримуватись загальних правил здорового способу життя, аби забезпечити стабільне самопочуття, незалежно від магнітної ситуації: йдеться про збалансоване харчування, достатню кількість сну, обмеження контактів зі стресовими тригерами та підтримання водного балансу.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 27 червня.