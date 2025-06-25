Прогноз магнітних бур на 26 червня: чого чекати від активності Сонця

У середу, 26 червня 2025 року, Землю охопить черговий період підвищеної геомагнітної нестабільності, викликаної впливом активності Сонця.

Про це повідомляє «ПЛ».

Вчені з Центру прогнозів космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) зафіксували зростання ймовірності магнітної бурі до рівня G2, що вважається помірним, однак вже таким, що може мати наслідки як для технологічної інфраструктури, так і для здоров’я метеочутливих громадян.

Причиною такого збурення стала активізація сонячного регіону AR3746, в якому 23 червня був зафіксований досить потужний корональний викид маси (CME).

Сила ударної хвилі, спрямованої у бік Землі, призвела до того, що протягом 24–26 червня відбувається поступове посилення впливу на магнітосферу нашої планети. За прогнозами астрономів, найвищий рівень напруги очікується ближче до вечора середи, коли індекс геомагнітної активності може досягти 6 балів за шкалою Kp.

Наслідки таких змін є предметом уваги як для операторів критичної інфраструктури, так і для медичних установ.

У періоди магнітних бур можуть виникати тимчасові перебої у супутниковому зв’язку, порушення в навігаційних системах GPS, а також збої в роботі електромереж у північних регіонах. Крім того, лікарі звертають увагу на збільшення кількості звернень пацієнтів зі скаргами на головний біль, аритмії, дратівливість, зниження концентрації уваги та загальне відчуття втоми.

Медики радять у такі дні уникати надмірного фізичного й емоційного навантаження, обмежити вживання кофеїну та алкоголю, а також регулярно контролювати артеріальний тиск, особливо тим, хто має хронічні захворювання серцево-судинної системи.

Додатково рекомендується пити більше води, проводити прогулянки на свіжому повітрі та уникати тривалого перебування в закритих просторах без доступу кисню.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 25 червня.