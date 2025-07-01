Общество

Прогноз магнітних бур на 2 липня: якою буде сонячна активність

Магнітні бурі наступного дня не повинні викликати багато проблем з технікою чи зі здоров’ям.

Карина Шевченко Send an email 5 часов ago
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Магнітні бурі
Магнітні бурі

Наукові центри, що займаються моніторингом сонячної активності та геомагнітних коливань, зокрема NOAA (США), повідомляють про збереження слабкої активності магнітного поля Землі у вівторок, 2 липня.

Про це повідомляє «ПЛ».

Поточний прогноз свідчить про те, що індекс геомагнітної збуреності Kp залишатиметься в межах 3–4, що класифікується як помірна активність без ознак виникнення повноцінної магнітної бурі. Отже, у найближчу добу не очікується суттєвих впливів на роботу енергетичних мереж, супутникової навігації або засобів зв’язку, що особливо важливо для секторів авіації, логістики та телекомунікацій.

Водночас варто зазначити, що фахівці вказують на певні сигнали, які можуть свідчити про ймовірність зміни ситуації впродовж кількох днів після 2 липня. Зокрема, на Сонці активізувалася зона AR3723, яка наразі розташована на східному краю диску і продовжує повільно наближатися до центру видимої поверхні.

Саме вона є джерелом декількох нещодавніх викидів корональної маси, які, хоч і спрямовані в інші напрями, потенційно можуть викликати збурення в магнітосфері Землі вже з 3 або 4 липня. Експерти з космічної погоди закликають до підвищеної уваги щодо оновлень прогнозу в середині тижня.

З медичної точки зору, навіть слабкі геомагнітні хвилювання можуть відчуватися людьми з підвищеною метеочутливістю.

Деякі пацієнти повідомляють про головний біль, порушення сну або зміни артеріального тиску, хоча клінічно значущих змін у масовому масштабі не фіксується. Загалом ситуація оцінюється як сприятлива, але з певним потенціалом зміни — на це слід звертати увагу насамперед бізнесам, що залежать від безперервності цифрових процесів.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 30 червня.

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Карина Шевченко Send an email 5 часов ago
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