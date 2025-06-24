Прогноз магнітних бур на 25 червня 2025 року: якою буде активність Сонця

Актуальний прогноз геліофізиків на 25 червня 2025 року свідчить про стабільну магнітосферну ситуацію з незначними коливаннями, які не становлять загрози ні для технічної інфраструктури, ні для здоров’я переважної більшості людей.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з аналітичними даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), геомагнітний індекс Kp перебуватиме в межах від 2 до 4 одиниць. Такий рівень не класифікується як геомагнітна буря, а скоріше, як фонове коливання у межах норми.

Науковці з Українського геліогеофізичного центру зазначають, що попереднє сонячне збурення, зафіксоване 22 червня у вигляді викиду корональної маси (CME), не має критично спрямованого впливу на магнітне поле Землі.

Хоча окремі компоненти CME і можуть досягти геомагнітної оболонки планети, ймовірність індукованих збурень оцінюється як помірна, імовірніше — короткотривала. Втім, моніторинг триває, а остаточні оцінки залежать від полярності міжпланетного магнітного поля.

Вплив на здоров’я людини, особливо для тих, хто не має метеочутливості, буде практично непомітним. Однак окремі групи населення можуть відчути легкі функціональні розлади — зміни артеріального тиску, знижену концентрацію уваги, дратівливість або сонливість.

Ці ефекти носять індивідуальний характер і не вимагають медичного втручання, а лише тимчасової адаптації режиму праці та відпочинку.

Технологічні сфери, які зазвичай чутливо реагують на геомагнітні впливи, зокрема аеронавігація, супутниковий зв’язок та енергосистеми, функціонуватимуть у штатному режимі. Оператори систем GPS та супутникових платформ не повідомляють про ймовірні збої чи ризики зниження точності сигналу в цей період.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 24 червня.