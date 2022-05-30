В Северодонецке критическая ситуация: противник вошел в город

Ситуация в Северодонецке ухудшается каждую минуту. На данный момент противник сумел зайти в город.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщает, что в Северодонецке бои идут уже на улицах. В утренней сводке рассказал, что на данный момент происходит в городе, пишет Первая Лента.

«Бои идут уже на улицах Северодонецка… Враг продвигается вглубь Северодонецка.. В Северодонецке критическая инфраструктура разрушена почти на 100%, повреждено 90% жилого фонда, из них 60% критически», — заявил он.

Он также рассказал, что в Северодонецке пропали три врача, связи с ними нет. Найдена только «скорая»: передняя часть автомобиля разорвана. Кроме того, была расстреляна машина с двумя волонтерами, они ранены, но в безопасности.

Он также добавил, что Лисичанск находится под контролем Украины, как и трасса «Лисичанск – Бахмут», но она очень обстреливается, передвижение по ней опасно.

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