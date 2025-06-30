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Як правильно писати слово «мабуть» чи «мабудь»: пояснення філологів

Правильне написання слів завжди було показником культури та ввічливого тону, а саме тому важливо знати, як правильно їх вживати в усному мовленні та на письмі.

Карина Шевченко Send an email 6 часов ago
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Мова
Мова

У контексті поширення помилок у письмовому мовленні в цифровому середовищі питання правильного написання слова «мабуть» набуло значної актуальності.

Про це повідомляє «ПЛ».

Багато користувачів, особливо у побутовій або інтернет-комунікації, використовують помилкову форму «мабудь», що, однак, не має жодного лексичного або граматичного виправдання з погляду норм сучасної української літературної мови.

Згідно з авторитетними джерелами, зокрема Словником української мови у 20 томах, Словником сучасної української мови та граматичними посібниками Інституту української мови НАН України, нормативною формою є виключно «мабуть».

Етимологічно слово «мабуть» сформувалося як результат злиття конструкції «має бути», яка з часом зазнала фонетичних змін і втратила первісну граматичну структуру.

У лінгвістичному розрізі «мабуть» виконує функцію прислівника і вживається в значенні припущення, невпевненості або ймовірності. Утворення «мабудь», попри деякі спроби його легітимізації у неофіційних джерелах, не визнається жодним з академічних філологічних інститутів.

Доктор філологічних наук, відомий мовознавець Олександр Пономарів неодноразово зазначав у своїх статтях і виступах, що вживання ненормативних форм є тривожним сигналом деградації мовної культури, особливо в освітньому середовищі.

З огляду на це, мовна спільнота, включно з вчителями, редакторами ЗМІ та розробниками електронних ресурсів, закликає до послідовного дотримання чинних орфографічних правил. Особливу увагу рекомендовано звернути в соціальних мережах, де рівень помилкових написань досягає критичних меж, впливаючи на мовне сприйняття молодших користувачів.

Окрім того, важливим для деяких буде дізнатися про те, як правильно пишеться «йти» чи «іти».

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Карина Шевченко Send an email 6 часов ago
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