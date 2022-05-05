Общество

«Укрзалізниця» призначила евакуаційний рейс на 5 травня

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 5 мая, 2022
0 0 Менее минуты назад

"Укрзалізниця" призначила евакуаційний рейс на 5 травня

На четвер, 5 травня, "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів. Компанія призначила на сьогодні додатково тільки один рейс. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниця..

Евакуаційний поїзд на 5 травня:

  • 16:30 — 234/233 Покровськ — Львів

В "Укрзалізниці" нагадують, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно уважно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 5 мая, 2022
0 0 Менее минуты назад
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