«Укрзалізниця» призначила евакуаційний рейс на 5 травня

На четвер, 5 травня, "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів. Компанія призначила на сьогодні додатково тільки один рейс. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниця..

Евакуаційний поїзд на 5 травня:

16:30 — 234/233 Покровськ — Львів

В "Укрзалізниці" нагадують, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно уважно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

По материалам: Подробности