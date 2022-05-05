Общество
«Укрзалізниця» призначила евакуаційний рейс на 5 травня
На четвер, 5 травня, "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів. Компанія призначила на сьогодні додатково тільки один рейс. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниця..
Евакуаційний поїзд на 5 травня:
- 16:30 — 234/233 Покровськ — Львів
В "Укрзалізниці" нагадують, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно уважно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.
По материалам: Подробности