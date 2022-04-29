Друзі опублікували останнє відео, яке записала журналістка Віра Гирич, вбита російською ракетою

Внаслідок ракетного удару по Києву загинула журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич. Російська ракета влучила в її будинок. Друзі Віри опублікували останнє відео, яке вона записала у березні.

Нагадаємо, що внаслідок вчорашнього обстрілу Києва російськими ракетами сталося часткове руйнування 1-о та 2-о поверхів 25-поверхового житлового будинку, там виникла пожежа. За даними міської влади, четверо людей шпиталізовані.

Обстріли в Києві 28 квітня сталися на тлі візиту генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша.

По материалам: Подробности