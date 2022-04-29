Общество

Друзі опублікували останнє відео, яке записала журналістка Віра Гирич, вбита російською ракетою

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 29 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Друзі опублікували останнє відео, яке записала журналістка Віра Гирич, вбита російською ракетою

Внаслідок ракетного удару по Києву загинула журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич. Російська ракета влучила в її будинок. Друзі Віри опублікували останнє відео, яке вона записала у березні.

Нагадаємо, що внаслідок вчорашнього обстрілу Києва російськими ракетами сталося часткове руйнування 1-о та 2-о поверхів 25-поверхового житлового будинку, там виникла пожежа. За даними міської влади, четверо людей шпиталізовані.

Обстріли в Києві 28 квітня сталися на тлі візиту генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 29 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

«Договора о дружбе и мире» с рф не будет, необходим документ о выходе из войны – Подоляк

4 минуты ago

В России вокруг базы химоружия леса охватили масштабные пожары (фото, видео)

1 час ago

25 банков с убытком закрыли первый квартал этого года — НБУ

2 часа ago

Макрона официально объявили победителем президентских выборов

3 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button