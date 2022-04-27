Общество

На межі виживання: у Маріуполі поранені залишаються без ліків

Photo of Admin Admin Send an email 23 минуты agoОбновлено: 27 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

На межі виживання: у Маріуполі поранені залишаються без ліків

рф порушує права поранених українських військових та мирних жителів — Маріупольський польовий госпіталь на межі виживання.

Про це повідомляє уповноважена Верховоної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Через тривалу облогу та постійні обстріли російської авіації й артилерії неможливо поповнити запаси ліків — знеболювальних, антибіотиків, препаратів для наркозу.

"Оперувати людей з відірваними кінцівками, з осколковими та кульовими пораненнями доводиться під світлом налобного ліхтаря. Навіть після успішної операції поранені мають великий ризик отримати ускладнення — сепсис, перитоніт, гангрену", — пише Денисова.

У таких умовах багатьом допомогти не можуть попри те, що медики працюють цілодобово без відпочинку. Лікарів і медсестер не вистачає, серед них також є поранені й убиті.

"Пораненим необхідна термінова евакуація", — наголосила Людмила Денисова.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 23 минуты agoОбновлено: 27 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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