Українські військові знищили дев’ять повітряних цілей російських окупантів (відео)
Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює охорону повітряного простору.
Про це пише командування Повітряних Сил Збройних Сил України у повідомленні у Facebook.
Дедалі більше ворожих повітряних цілей нищать підрозділи протиповітряної оборони усіх Сил оборони держави, використовуючи при цьому усі наявні вогневі засоби – зенітні ракети, переносні зенітні ракетні комплекси, в тому числі іноземного виробництва, зенітні установки та інші засоби ураження.
Так, 19 квітня, на Сході та Півдні України протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ уражено 9 повітряних цілей російських окупантів:
- 1 літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34);
- 1 вертоліт (Ка-52);
- 5 БпЛА (ОТР);
- 1 крилату ракету.
"Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України продовжує виконувати спеціальні завдання, здійснює охорону повітряного простору та наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ", — йдеться у повідомленні.
По материалам: Подробности