Українські військові знищили дев’ять повітряних цілей російських окупантів (відео)

Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює охорону повітряного простору.

Про це пише командування Повітряних Сил Збройних Сил України у повідомленні у Facebook.

Дедалі більше ворожих повітряних цілей нищать підрозділи протиповітряної оборони усіх Сил оборони держави, використовуючи при цьому усі наявні вогневі засоби – зенітні ракети, переносні зенітні ракетні комплекси, в тому числі іноземного виробництва, зенітні установки та інші засоби ураження.

Так, 19 квітня, на Сході та Півдні України протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ уражено 9 повітряних цілей російських окупантів:

1 літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34);

1 вертоліт (Ка-52);

5 БпЛА (ОТР);

1 крилату ракету.

"Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України продовжує виконувати спеціальні завдання, здійснює охорону повітряного простору та наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ", — йдеться у повідомленні.

По материалам: Подробности