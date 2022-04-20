Общество

Українські військові знищили дев’ять повітряних цілей російських окупантів (відео)

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 20 апреля, 2022
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Українські військові знищили дев'ять повітряних цілей російських окупантів (відео)

Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює охорону повітряного простору.

Про це пише командування Повітряних Сил Збройних Сил України у повідомленні у Facebook.

Дедалі більше ворожих повітряних цілей нищать підрозділи протиповітряної оборони усіх Сил оборони держави, використовуючи при цьому усі наявні вогневі засоби – зенітні ракети, переносні зенітні ракетні комплекси, в тому числі іноземного виробництва, зенітні установки та інші засоби ураження.

Так, 19 квітня, на Сході та Півдні України протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ уражено 9 повітряних цілей російських окупантів: 

  • 1 літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34);
  •  1 вертоліт (Ка-52);
  • 5 БпЛА (ОТР);
  • 1 крилату ракету.

"Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України продовжує виконувати спеціальні завдання, здійснює охорону повітряного простору та наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ", — йдеться у повідомленні. 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 20 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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