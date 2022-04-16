Общество

У путіна назвали першочергове завдання війни проти України

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 16 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

У путіна назвали першочергове завдання війни проти України

Першочергове завдання війни росії проти України полягає в нібито знищенні "націоналістичних батальйонів". Що конкретно мається на увазі під цим формулюванням, у президента росії Володимира Путіна не уточнюють.

Про це повідомляє ТАСС.

"Головне — це звільняти все-таки (Україну, — ред.) від цих націоналістичних батальйонів. Операція триває, і завдання, які стоять, добре відомі. Вони повинні бути виконані і будуть виконані. Жодних сумнівів бути не має", — заявив прес-секретар президента росії дмитро пєсков.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 16 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

На выплаты пособия по безработице выделили дополнительный миллиард

24 минуты ago

Чат-ботом єВорог уже воспользовались более 257 тысяч украинцев

1 час ago

ДСНС создал интерактивную карту с местами взрывоопасных предметов

2 часа ago

Работа над заполнением опросника ЕС почти завершена — Зеленский

3 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button