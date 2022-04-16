У путіна назвали першочергове завдання війни проти України

Першочергове завдання війни росії проти України полягає в нібито знищенні "націоналістичних батальйонів". Що конкретно мається на увазі під цим формулюванням, у президента росії Володимира Путіна не уточнюють.

Про це повідомляє ТАСС.

"Головне — це звільняти все-таки (Україну, — ред.) від цих націоналістичних батальйонів. Операція триває, і завдання, які стоять, добре відомі. Вони повинні бути виконані і будуть виконані. Жодних сумнівів бути не має", — заявив прес-секретар президента росії дмитро пєсков.

По материалам: Подробности