Общество

Українці масово труять окупантів — розвідка

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 3 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Українці масово труять окупантів - розвідка

Українці чинять опір російським окупантам всіма доступними засобами, зокрема труять продукти. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

За наявною інформацією, місцеві жителі Ізюмського району (Харківська область) "пригостили" росіян з 3-ї мотострілкової дивізії РФ отруєними пиріжками. У результаті двоє окупантів загинули одразу, ще 28 потрапили до реанімації. Їхній поточний стан — уточнюється.

Ще близько 500 військовослужбовців 3-ї мотострілкової дивізії РФ знаходяться в лікарнях внаслідок важкого отруєння алкоголем невідомого походження. Російське командування списує ці випадки на так звані "не бойові втрати".

Українці масово труять окупантів - розвідка

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 3 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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