Общество

ВНО для поступающих в 2022 году не будет

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 11 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

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Внешнего независимого оценивания (ВНО) для поступающих в 2022 году не будет. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет 

Никаких экзаменов в университетах не будет для предотвращения каких-либо проявлений коррупции. Будет создано вроде ВНО, но без участия ребенка. Все будет прозрачно, потому что компьютер не участвует в каких-либо коррупционных схемах. Попробуем это сделать в 2022 году без стресса для ребенка, без применения механизма ВНО.

Ранее Шкарлет заявлял, что за 11 дней войны было уничтожено более 200 школ.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 11 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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