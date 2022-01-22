Общество

В Донецке ребрендинг популярного магазина – его «национализировали» местные «власти»

"Империи мебели" в городе больше не будет.

Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 21 января, 2022
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Жители Донецка, который неподконтролен Украине, в социальных сетях поделились последними новостями жизни города. Некоторые из них отметили интересный момент.

В социальных сетях пишут о том, что так называемая «власть» города «национализировала» популярный до войны магазин «Империя мебели». На его месте, по словам местных жителей, откроют так называемый «Центр Передовых Аналитических Исследований», пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

В этом «центре» намерены разработать так называемый «План Спасения Донбасса».

Местные жители негативно отреагировали на эти сообщения в комментариях.

«Мордорская фищка-громкое название, пафосные цели, а за фасадом-пустота, распил и дерибан», — отмечает один из местных жителей.

«Под это „спасение“ и отжимают „Империю мебели“», — считает житель города.

«Да пол-Донецка пустует, где хочешь спасай)», — иронично написал житель Донецка.

Ранее мы сообщили, что в «ДНР» паника —  заявили, что ВСУ готовит теракты в «республике».

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Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 21 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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