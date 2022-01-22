В Донецке ребрендинг популярного магазина – его «национализировали» местные «власти»

Жители Донецка, который неподконтролен Украине, в социальных сетях поделились последними новостями жизни города. Некоторые из них отметили интересный момент.

В социальных сетях пишут о том, что так называемая «власть» города «национализировала» популярный до войны магазин «Империя мебели». На его месте, по словам местных жителей, откроют так называемый «Центр Передовых Аналитических Исследований», пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

В этом «центре» намерены разработать так называемый «План Спасения Донбасса».

Местные жители негативно отреагировали на эти сообщения в комментариях.

«Мордорская фищка-громкое название, пафосные цели, а за фасадом-пустота, распил и дерибан», — отмечает один из местных жителей.

«Под это „спасение“ и отжимают „Империю мебели“», — считает житель города.

«Да пол-Донецка пустует, где хочешь спасай)», — иронично написал житель Донецка.

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