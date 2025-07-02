Прогноз магнітних бур на 3 липня: якою буде сонячна активність

Станом на 3 липня 2025 року фахівці прогнозують підвищену геомагнітну активність, пов’язану з черговим сплеском сонячної енергії.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з актуальними даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця при Фізичному інституті імені П. Н. Лебедєва (ФІАН), на поверхні Сонця нещодавно було зафіксовано потужний корональний викид маси (CME), який досягне магнітосфери Землі саме 3 липня.

За класифікацією NOAA Space Weather Prediction Center, рівень геомагнітного збурення, ймовірно, досягне значення G2, що відповідає середній інтенсивності магнітної бурі з потенційним впливом на зв’язок, супутникову навігацію та біологічні ритми людини.

Подібні магнітні коливання мають властивість особливо відчуватися серед метеозалежних людей, осіб з серцево-судинними захворюваннями, а також у тих, хто перебуває у фазі фізіологічного або психоемоційного виснаження.

У таких осіб може спостерігатися підвищена дратівливість, зниження концентрації уваги, скачки артеріального тиску, а також відчуття безпричинної тривоги.

Фахівець у галузі біометеорології, кандидат медичних наук Олексій Завгородній, підкреслює, що хоча буря не матиме катастрофічного характеру, її вплив на фізичне самопочуття частини населення може бути відчутним.

Особливо вразливі до таких коливань літні люди, вагітні жінки та пацієнти із захворюваннями щитоподібної залози. Науковці радять у цей день уникати надмірної фізичної активності, не зловживати кавою або алкоголем, а також уважно ставитися до режиму сну.

З боку інфраструктури можуть виникати короткочасні перебої у роботі GPS-пристроїв, мобільного зв’язку та високочастотного радіозв’язку. Енергетичні компанії та оператори супутникових систем попереджені про можливість незначних технічних відхилень.

Причому досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 2 липня.