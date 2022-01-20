В «ДНР» паника: заявили, что ВСУ готовит теракты в «республике»

В «ДНР» заявили о том, что Украина якобы готовит теракты на территории «республики». Такую информацию распространил так называемый «заместитель начальника управления народной милиции ДНР» Эдуард Басурин.

По данным «разведки ДНР», якобы ВСУ в зоне ООС намерена провести диверсионных акты «на территории «республик» вблизи линии соприкосновения сторон. Там даже сообщили, кто именно это должен сделать. Басурин отметил, что командиром сил специальных операций ВСУ генерал-майором Галаганом отданы указания 8 полку специального назначения на подготовку и проведение терактов, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

По его словам, якобы под удар якобы попадут объекты жизнеобеспечения неподконтрольных Украине Донецка, Горловки, Ясиноватой, Докучаевска и других населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения.

Басурин уточняет, что «первоочередными целями определены трансформаторные подстанции, водо- и газопроводы, линии электропередачи. Также планируется провести ряд подрывов на объектах промышленности, имеющих опасные химические производства».

Таким образом, в ОРДО якобы усиливается охрана опасных и социально важных объектов.

Ранее в российской Госдуме назвали причину, по которой еще не признали «ЛДНР».