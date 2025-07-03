Як правильно пишеться слово «доречі»: думка філологів

Українська мова має низку лексем, у написанні яких часто трапляються помилки. Однією з таких є фраза, що вживається в значенні «між іншим» або «як доповнення до сказаного».

Про це повідомляє «ПЛ».

Багато хто не впевнений, чи варто писати її як одне слово — «доречі», чи все ж окремо — «до речі». У цьому контексті роз’яснення філологів є чіткими й однозначними.

Згідно з офіційними нормами, закріпленими у Тлумачному словнику української мови в 20 томах, а також у правописі 2019 року, нормативною формою є «до речі», як два окремі слова. Це фразеологічне словосполучення має сталу граматичну структуру й вживається як вставна конструкція або в ролі обставини.

Написання «доречі» як одного слова фахівці розцінюють як помилку, яка найчастіше виникає через вплив російської мови, де в аналогічному контексті використовується слово «кстати».

Лінгвісти Національного університету «Києво-Могилянська академія» акцентують, що поєднання прийменника «до» з іменником «річ» у формі родового відмінка творить не просто синтаксичну пару, а цілісну мовну одиницю зі стабільним значенням.

Це вимагає окремого написання. Подібні випадки часто викликають труднощі в офіційному листуванні та публічному дискурсі, тому журналісти, юристи, державні службовці та інші представники публічної комунікації мають бути уважними до таких нюансів.

Таким чином, у ділових текстах слід уникати написання «доречі» разом. Коректна форма — «до речі». Вона відповідає чинним мовним стандартам, і саме її мають використовувати як у професійному, так і в публіцистичному стилі.

Окрім того, спеціалісти розповіли, як правильно писати слово «мабуть» чи «мабудь».