Чому врожайність картоплі на городі погана: експерти назвали причини

У 2025 році велика кількість українських господарств стикнулася з розчаруванням — показники врожайності картоплі на присадибних ділянках суттєво знизилися у порівнянні з минулими роками.

Про це повідомляє «ПЛ».

Експерти Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України провели детальний аналіз ситуації і дійшли висновку, що зниження продуктивності пов’язане з низкою взаємопов’язаних агротехнічних і кліматичних факторів.

Передусім агрономи акцентують на впливі несприятливих погодних умов — весна 2025 року виявилася нетипово вологою, із тривалими дощами у регіонах, які традиційно вважаються сприятливими для картоплярства.

Надлишок вологи в період проростання призвів до масового загнивання частини посадкового матеріалу ще на ранніх етапах розвитку рослин.

Згодом, коли температура повітря різко зросла, виникли умови для активного розмноження грибкових інфекцій, зокрема фітофторозу, що спричинило швидке ураження зелених частин рослини та пригнічення формування бульб.

Іншою причиною стала системна агротехнічна помилка багатьох городників — нехтування ротацією культур.

Посадка картоплі на одному і тому самому місці кілька років поспіль сприяє накопиченню ґрунтових шкідників, зокрема дротяників і нематод, а також посиленому розповсюдженню збудників захворювань. Окрім цього, було зафіксовано широке використання несертифікованого або виснаженого посадкового матеріалу, що значно знижує потенціал урожайності.

Не менш важливою проблемою стало недотримання рекомендованих схем підживлення. У багатьох випадках застосовувалися лише азотні добрива, у той час як дефіцит калію та фосфору негативно впливає на розвиток кореневої системи та формування бульб.

Спеціалісти радять господарям готуватись до наступного сезону заздалегідь — планувати сівозміну, використовувати адаптовані сорти з імунітетом до поширених хвороб та приділяти більше уваги лабораторному контролю насіннєвої картоплі.

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