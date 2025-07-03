Прогноз магнітних бур на 4 липня: якою буде активність Сонця

Згідно з актуальними оцінками дослідницьких центрів, що спеціалізуються на моніторингу космічної погоди — зокрема, даними Лабораторії рентгенівської астрономії NOAA, 4 липня 2025 року не очікується суттєвих коливань магнітного поля Землі.

Про це повідомляє «ПЛ».

Геомагнітна активність залишатиметься в межах природного фону. Індекс Kp, який визначає рівень напруги в магнітосфері, за прогнозом триматиметься на позначці 2–3 одиниці, що свідчить про спокійний стан без ризику для інфраструктури, транспорту чи біологічних систем.

Останні дні супроводжувалися помірними спалахами класу B та C, які хоч і фіксувалися на поверхні Сонця, однак не мали напрямку до Землі, а отже, не створювали небезпеки у вигляді корональних викидів, які традиційно спричиняють магнітні бурі.

Варто зазначити, що при поточному рівні сонячної активності космічна погода залишається стабільною, що сприятливо позначається на роботі навігаційних систем, радіозв’язку та супутникових мереж.

Попри оптимістичний прогноз, науковці наголошують, що процеси на Сонці не є статичними. Активні ділянки зоряної поверхні можуть зазнати стрімких змін, які здатні вплинути на геомагнітний фон навіть упродовж кількох годин.

Саме тому оперативний моніторинг є важливою складовою метеорологічного аналізу для авіаційної сфери, телекомунікацій та безпеки інфраструктур критичного значення. Людям із підвищеною метеочутливістю медики радять бути уважними до змін самопочуття та за потреби звертатися за консультацією до спеціалістів.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 3 липня.