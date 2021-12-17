В ОРЛО целый город уже неделю сидит без воды – местные жители просят помощи

Новости о том, что люди в «ЛНР» лишены элементарных бытовых благ цивилизации проскакивают в информационном пространстве весьма.

На этот раз проблему у жителей Первомайска, которые уже больше недели сидят с «сухими» кранами. Коммунальщики и местные «власти» даже не удосуживаются сообщить о причине отключения и о том, когда будут решены проблемы, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Πepвoмaйcк нeдeлю бeз вoды!! Πoчeму нeт вoды, кoгда будeт — житeли ничeгo не знают. Воду pазвозят вcего 4 машины, в школы, сaдики, больницу, и что успеют — жителям. Это капля в моpе, кто увидел машину, уcпеет пpинеcти паpу ведеp. Пpоcим помощи!!» – отчаянно заявила местная жительница.

Перебои с электричеством и водой в этом городе не редкость. Есть проблемы и с медициной, и с безработицей.

В начале октября случился большой энергетический коллапс – в Первомайске не было света и воды целых три дня. На город не распространяется отмена комендантского часа. Большая проблема больницы в Первомайске – нехватка врачей и медицинского персонала. На 10 тысяч населения здесь – всего 11 врачей. Их количество постоянно сокращается.

Ранее мы сообщали, что в Донецке появился похититель детей, стали известны приметы преступника.