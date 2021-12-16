В Донецке появился похититель детей: приметы преступника

В Донецке, который временно неподконтролен Украины, снова повторилась попытка похищения ребенка. Очевидцы рассказали, что подобный случай был зафиксирован в Киевском районе города.

Местные жители отмечают, что в автобусе, ехавшем по маршруту 38Б к школьникам подошел подозрительный мужчина с вопросом «Как дела?», они его проигнорировали вопрос, и мужчина больше вопросов не задавал. Однако после того, как дети вышли на своей остановке, мужчина вышел вслед за ними пошел в их направлении, пишет Первая Лента.

Дети почувствовали, что что-то не так и подошли к другому мужчине с просьбой провести их, ему было по пути, и он согласился. После этого неизвестный отстал и скрылся.

«Напоминаем примети неизвестного: рост около 175 см, возраст от 45-ти, кожа смуглая, неряшливая щетина, из-под шапки выглядывали каштановые волосы. Родители берегите своих детей!» — отметили приметы местные жители.

Сообщается, что это не первая попытка похищения ребенка в Донецке.

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