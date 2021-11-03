Кто зарабатывает больше всех в «ДНР»: представлен список

Стало известно, какие профессии в «ДНР» являются самыми высокооплачиваемыми. Список был опубликуй после мониторинга вакансий от «республиканского» центром занятости.

Самую высокую зарплату в размере 30 412 рублей в ОРДО готовы платить «заместителю начальника отдела развития, регулирования растениеводства, семеноводства, садоводства, овощеводства, виноградарства и плодово-ягодных культур» в неподконтрольном Украине Донецке, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Самыми востребованными вакансиями в «республике», где обещают платить хорошую зарплату, являются — подземные электрослесари, проходчики и горнорабочие. Им предлагают 15 тысяч рублей в месяц. В то же время дворникам, подсобным рабочим и уборщикам территорий предлагают минимальную зарплату.

Самое большое количество вакансий для медицинских сотрудников, при этом максимальная зарплата — 16,5 тыс. руб. Бухгалтерам и юристам предлагают до 10,5 тыс. руб.. Самая большая зарплата для вакансии менеджера составляет 11,8 тыс. руб.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО изменят правила выплат денежных переводов.