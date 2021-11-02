В ОРДО изменят правила выплат денежных переводов: что нужно знать

В ОРДО с первого декабря в ОРДО изменится правила выплат денежных переводов. Так называемый «центробанк ДНР» с первого дня декабря не будет осуществлять переводы денежных средств без открытия банковского счета между физическими лицами по территории ОРДО.

До этого периода выплаты переводов будут осуществлять, как прежне. Не нужно будет открывать банковский счет, пишет Первая Лента со ссылкой на данные пресс-службы «банка».

«Выплата сумм переводов получателям или возврат сумм переводов отправителям по переводам, отправленным до 1 декабря 2021 года и не полученным (выплаченным) по состоянию на 1 декабря 2021 года, будет производиться через отделения ЦРБ в период с 1 декабря 2021 года по 31 декабря 2021 года», — отметили там.

В тоже время отмечается, что с первого декабря перевести денежные средства между физическими лицами можно будет. Для этого нужно будет использовать «ЦРБ Онлайн» с использование банковских счетов, открытых в «ЦРБ». Также перевести средства можно через платежные терминалы самообслуживания «ЦРБ» и Агентов с использованием реквизитов платежной карты получателя (номер карты и срок действия) выпущенной «центробанком».

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