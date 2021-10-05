Теперь в 4 раза больше памяти: разработана новая технология хранения данных

Разработка может быть использована для искусственного интеллекта, систем автономного вождения и 5G, а также для современных процессов Интернета вещей.

Израильская компания Weebit Nano Limited,

основным видом деятельности которой являются разработки новых технологий

резистивной памяти, сообщила о том, что ей удалось создать ReRAM-массивы на

300-миллиметровых пластинах с использованием 28-нанометрового техпроцесса. Данная

технология сможет позволить существенно увеличить плотность, а следовательно,

и объем электронной памяти.

Об этом компания рассказала на своем официальном

электронном ресурсе weebit-nano.com.

«Резистивная оперативная память (ReRAM или RRAM)

Weebit – это развивающаяся технология энергонезависимой памяти (NVM), которая

удовлетворяет потребность в более производительной, надежной, маломощной и

более экономичной NVM в широком спектре электронных продуктов», – заявлено на

сайте компании.

ReRAM-массивы памяти могут быть применены для систем искусственного интеллекта, автономного вождения, 5G и современных процессоров Интернета вещей (IoT). Стоит отметить, что раньше для этих целей применялся 40-нанометровый технологический процесс. И вот сейчас, когда разработчикам удалось достичь показателей в 28 нанометров, стало реальным увеличение в 4 раза плотности электронной памяти.

Инженеры Weebit Nano Limited полагают, что их технология

ReRAM готова к серийному внедрению. Сейчас многие производители действительно ждут

этого, ведь скорость ReRAM практически достигла скорости оперативной памяти с

единственным отличием в том, что резистивная «оперативка» так же, как и

флеш-память, остается энергозависимой.

Но уже в скором будущем этот вопрос может быть

решен, ведь компания Weebit Nano Limited договорилась с институтом CEA-Leti

(Франция) о стратегическом партнерстве в этой отрасли.

Возможно, уже через пару лет нас с вами ожидает

настоящий технологический прорыв и память электронных устройств станет

практически безграничной. Что же, будем ждать…

Ранее Диалог.UAсообщал

о том, что американские ученые по заказу военных заняты разработкой устройства

для «промывки мозгов».

Также мы писали о количестве

солнечных батарей, которое способно полностью удовлетворить энергопотребление

человечества.

По материалам: Диалог