Теперь в 4 раза больше памяти: разработана новая технология хранения данных
Разработка может быть использована для искусственного интеллекта, систем автономного вождения и 5G, а также для современных процессов Интернета вещей.
Израильская компания Weebit Nano Limited,
основным видом деятельности которой являются разработки новых технологий
резистивной памяти, сообщила о том, что ей удалось создать ReRAM-массивы на
300-миллиметровых пластинах с использованием 28-нанометрового техпроцесса. Данная
технология сможет позволить существенно увеличить плотность, а следовательно,
и объем электронной памяти.
Об этом компания рассказала на своем официальном
электронном ресурсе weebit-nano.com.
«Резистивная оперативная память (ReRAM или RRAM)
Weebit – это развивающаяся технология энергонезависимой памяти (NVM), которая
удовлетворяет потребность в более производительной, надежной, маломощной и
более экономичной NVM в широком спектре электронных продуктов», – заявлено на
сайте компании.
ReRAM-массивы памяти могут быть применены для систем искусственного интеллекта, автономного вождения, 5G и современных процессоров Интернета вещей (IoT). Стоит отметить, что раньше для этих целей применялся 40-нанометровый технологический процесс. И вот сейчас, когда разработчикам удалось достичь показателей в 28 нанометров, стало реальным увеличение в 4 раза плотности электронной памяти.
Инженеры Weebit Nano Limited полагают, что их технология
ReRAM готова к серийному внедрению. Сейчас многие производители действительно ждут
этого, ведь скорость ReRAM практически достигла скорости оперативной памяти с
единственным отличием в том, что резистивная «оперативка» так же, как и
флеш-память, остается энергозависимой.
Но уже в скором будущем этот вопрос может быть
решен, ведь компания Weebit Nano Limited договорилась с институтом CEA-Leti
(Франция) о стратегическом партнерстве в этой отрасли.
Возможно, уже через пару лет нас с вами ожидает
настоящий технологический прорыв и память электронных устройств станет
практически безграничной. Что же, будем ждать…
Ранее Диалог.UAсообщал
о том, что американские ученые по заказу военных заняты разработкой устройства
для «промывки мозгов».
Также мы писали о количестве
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По материалам: Диалог