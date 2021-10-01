Для 80 % украинцев изменились тарифы на электроэнергию

Хорошая новость для хозяек: в Украине большинство потребителей теперь будут платить за электроэнергию на 17 % меньше.

С 1 октября установлены новые тарифы в размере 1,48 грн за кВт-ч при условии потребления до 250 кВт-ч в месяц. Для всех, кто потребляет более 250 кВт-ч, тариф останется прежним – 1,68 грн за кВт-ч.

Об этом Диалог.UA сообщает, ссылаясь наМинистерство энергетики.

Скидку 24 коп. за кВт-ч получит большинство украинцев. По расчетам министра энергетики Германа Галущенко, месячное потребление электроэнергии у 80 % населения вписывается в месячный лимит до 250 кВт-час. Остальным сэкономить не получится.

Кроме того, новые тарифы гарантированно останутся неизменными на протяжении всего отопительного сезона до 30 апреля 2022 года.

Также начнет действовать новая финансовая модель возложения специальных обязанностей (ПСО) для компенсации разницы между установленным тарифом и рыночной ценой на электроэнергию.

«Новая модель ПСО дает возможность государственным компаниям стабилизировать и улучшить свое финансовое состояние. В свою очередь, это позволяет обеспечивать сниженную цену на электроэнергию для уязвимых слоев населения», — пояснил министр энергетики Герман Галущенко.

Как писал Диалог.UA, эксперты заявили, что население Украины потребляет всего 30% электроэнергии, а все остальное приходится напромышленные предприятия.

Ранее ДенисШмыгаль прокомментировал информацию о том, что в Украине грядет очередное повышение тарифов за коммунальные услуги. Уже со следующего месяца для украинцев увеличат цены за отопление, горячую воду и свет.

Напомним, украинцам рассказали, как сэкономить на счетах за электричество. СоставленТОП-5 приборов, которые поглощают максимум энергии.

По материалам: Диалог