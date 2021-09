В Шотландии выпал ранний снег

Всего через несколько недель после официального окончания лета вШотландии выпал первый вэтом сезоне снег, сообщает Daily Record.

©PA

Метеорологическое бюро сообщает, что всреду утром температура упала до − 0,5 °Cв Кинбрейсе вШотландском высокогорье, что соответствует погоде октября. Впонедельник наплато Кернгормс выпало 5-7см снега.

Поданным Метеорологического бюро, лето официально закончилось 31августа.

Вомногих районах ночью температура снизилась до— 7…— 4°C.

Метеорологическое бюро прогнозирует, что вближайшие дни инедели Шотландия, вероятно, столкнется спериодами проливных дождей исильных ветров.

Abig temperature contrast inminimum temperatures across theUK first thing this morning!

Afrost inthe north with −0.5°Cat Kinbrace

Mild inthe south with 12.8 °Cat the Isle ofPortland pic.twitter.com/u5kBtu8QA1

—Met Office (@metoffice) September29, 2021

По материалам: Gismeteo