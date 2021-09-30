В Шотландии выпал ранний снег
Всего через несколько недель после официального окончания лета вШотландии выпал первый вэтом сезоне снег, сообщает Daily Record.
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Метеорологическое бюро сообщает, что всреду утром температура упала до − 0,5 °Cв Кинбрейсе вШотландском высокогорье, что соответствует погоде октября. Впонедельник наплато Кернгормс выпало 5-7см снега.
Поданным Метеорологического бюро, лето официально закончилось 31августа.
Вомногих районах ночью температура снизилась до— 7…— 4°C.
Метеорологическое бюро прогнозирует, что вближайшие дни инедели Шотландия, вероятно, столкнется спериодами проливных дождей исильных ветров.
Abig temperature contrast inminimum temperatures across theUK first thing this morning!
Afrost inthe north with −0.5°Cat Kinbrace
Mild inthe south with 12.8 °Cat the Isle ofPortland pic.twitter.com/u5kBtu8QA1
—Met Office (@metoffice) September29, 2021
По материалам: Gismeteo