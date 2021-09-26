Гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября для каждого знака зодиака

Астрологи рассказали, как представителям каждого из знаков нужно себя вести в октябре, чтобы привлекать больше удачи и реже встречать на пути проблемы.

Овен

У Овнов начинается время, в которое они без особых проблем смогут найти свое призвание.Это очень важное время для представителей данного знака, поскольку в их жизни может открыться новая глава. Ближе к выходным откроется второе дыхание, поэтому завершить неделю удастся на радостной ноте, даже если на горизонте маячит много дел и забот.

Телец

Тельцам стоит помнить одну простую истину о том, что серьезность — последнее прибежище заурядности. На этой неделе чрезмерно серьезные и сосредоточенные на работе люди будут лишены позитивной энергии. Тельцам нужно стать менее зацикленными на делах. Эта неделя — время, когда нужно обрести свежий взгляд на жизнь, посмотреть на происходящее под иным углом. Мир меняется только тогда, когда мы ему позволяем это делать.

Близнецы

У Близнецов на фоне ретроградного Меркурия могут появиться неуверенность и апатия. Также астрологи советуют Близнецам больше двигаться. Шансы на успех в любви и в делах сейчас примерно 50 на 50. Очень многое будет зависеть от того, как настроены Близнецы. К жизнелюбивым и оптимистичным людям данного знака будут тянутся окружающие, у них будет все получаться.

Рак

Ракам необходимо заботиться о здоровье, потому что в период с 27 по 3 число от этого будет зависеть их удача. Астрологи советуют им в первую очередь избавиться от чувств и эмоций, которые разрушают здоровье и удачу. Также желательно как можно меньше общаться с неприятными людьми. Не стоит гневить судьбу, виня во всем только ее. Ракам стоит взять себя в руки и попробовать найти изъяны в своем собственном поведении.

Лев

У Львов начинается время повышенной активности в любви. Единственный способ избавиться от любовного искушения — это поддаться ему, поэтому если придется пожертвовать работой в угоду романтике, это нужно сделать. У тех Львов, которые уже находятся в отношениях, появится шанс значительно их укрепить. Нужно уделять больше внимания близким и второй половинке. На работе этих людей тоже ждет успех.

Дева

У Дев ожидается довольно позитивная неделя. Наступает благоприятное время для новых начинаний, смены работы, поисков новых увлечений. В жизни этих людей с высокой вероятностью появится новая переменная. Начало недели может быть сложным из-за ретроградного Меркурия. С 27 сентября по 3 октября нужно находить время для укрепления семейных уз, работы, личных дел и, самое главное, отдыха. Полезно будет сменить обстановку, развеяться.

Весы

В жизни самих Весов и их близких возможны неблагоприятные изменения. Дело в том, что Весы могут использовать отрицательную энергетику негативных событий себе на пользу. На стыке сентября и октября людям данного знака стоит быть осторожнее в общении с незнакомцами: оно может принести множество проблем. Астрологи рекомендуют не рассказывать никому о своих рабочих и любовных планах.

Скорпион

Скорпионам, скорее всего, придется встретиться с врагами и недоброжелателями, токсичными и просто отрицательными людьми. Самый лучший способ обойти стороной проблемы — это просто действовать в одиночку. Не нужно просить никого о помощи сейчас. Больше всего повезет самостоятельным и самодостаточным Скорпионам. Помимо работы нужно находить время для релаксации и развлечений. Переутомление может лишить этих людей удачи и сделать их уязвимыми.

Стрелец

Стрельцов ожидает непростая неделя, но планеты и звезды постараются их спасти от проблем. Астрологи советуют этим людям следить за знаками Вселенной, предупреждающими об опасности. Также полезно будет прислушиваться к интуиции. Это не лучшее время для получения новых знаний, поскольку Меркурий лишит Стрельцов остроты памяти и концентрации внимания. Также лучше не отправляться в дальние поездки, особенно на автомобиле. В конце недели можно попробовать изменить далеко идущие планы, если появятся новые идеи.

Козерог

Козерогам астрологи пророчат продуктивную, но нагруженную делами неделю. К пятнице может появиться очень сильная усталость, апатия. Эксперты напоминают Козерогам, что судьба — не дело случая, а результат выбора. Не нужно уповать на случайности. Важно действовать и самим брать все в свои руки. Звезды и планеты помогут измениться этим людям изнутри, стать лучшей версией себя. Не исключено, что кто-то из окружающих разглядит в Козерогах нечто приятное. Кто-то может в них влюбиться.

Водолей

У Водолеев наступает благоприятное время для духовных практик и поисков истины. Также важно прислушиваться к тому, что говорят окружающие люди. В их словах может содержаться крупица истины. Астрологи считают, что Водолеи смогут на этой неделе найти потерянные ранее вещи. Это прекрасный период для переезда, покупки новой квартиры, дома, начала ремонта, перестановки. Чтобы не нарушать баланс в отношениях, Водолеям стоит перестать доказывать всем вокруг свою правоту.

Рыбы

У Рыб начинается время, когда они могут поступать опрометчиво, сами того не понимая. В финансовой сфере важно взвешивать каждый свой шаг. То же самое касается и любви, но в чуть меньшей степени. Начало недели будет насыщено негативной энергией из-за ретроградного Меркурия. Если кому-то удастся вовлечь Рыб в конфликтную ситуацию, им следует как можно быстрее разрядить атмосферу. Не стоит рушить отношения с окружающими.

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По материалам: Подробности