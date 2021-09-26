Общество
27 сентября в Украине будет переменная облачность, днем до +23 °С
Впонедельник, 27сентября, вУкраине прогнозируется облачная погода. Всеверо-восточных ивосточных областях ожидаются небольшие дожди. Ветер северо-западный, северо-восточный, 2-5м/с, порывы до12м/с.
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Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +6…+11 °С, днем температура воздуха составит +12…+16 °С.
Назападе температура воздуха составит +6…+12 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +14…+23 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+7…+9 °С, днем температура воздуха поднимется до+13…+15 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +9…+13 °С, днем воздух прогреется до+17…+18 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo