Общество

27 сентября в Украине будет переменная облачность, днем до +23 °С

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Впонедельник, 27сентября, вУкраине прогнозируется облачная погода. Всеверо-восточных ивосточных областях ожидаются небольшие дожди. Ветер северо-западный, северо-восточный, 2-5м/с, порывы до12м/с.

27 сентября в Украине будет переменная облачность, днем до +23 °С©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +6…+11 °С, днем температура воздуха составит +12…+16 °С.

Назападе температура воздуха составит +6…+12 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +14…+23 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+7…+9 °С, днем температура воздуха поднимется до+13…+15 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +9…+13 °С, днем воздух прогреется до+17…+18 °С.

27 сентября в Украине будет переменная облачность, днем до +23 °С

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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