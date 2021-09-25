Дистанционное обучение в школах: обнародовано заявление о зарплате учителей

Педагогов, которые будут работать с учениками в дистанционном режиме, не лишат полной заработной платы. Такое заявление сделал министр образования и науки Сергей Шкарлет на своем Telegram-канале.

По его словам, вопрос выплаты зарплат в настоящее время регулируется Кодексом законов о труде и Отраслевом соглашении между Министерством образования и науки и Профсоюзом работников образования и науки.

Почему-то педагоги опасаются уменьшения или урезания. Поэтому хочу подчеркнуть еще раз: учителя не могут быть лишены оплаты труда, так же как она не может быть сокращена при дистанционном преподавании. Вопрос выплаты заработных плат нормирован в Кодексе законов о труде и Отраслевом соглашении между МОН и Профсоюзом работников образования и науки.

Отмечается, что Шкарлет также рассказал о встрече с работниками образования города Мариуполь, где был обсужден вопрос вакцинации в сфере образования.

Читайте также, из-за "желтой" зоны адаптивного карантина во Львовской области на дистанционку перевели более 85% школ. В такой форме продолжают обучение ученики 5-11 классов в школах, уровень вакцинации от COVID в которых не достиг 80%.

Кроме того, учреждения среднего образования, которые функционируют на территории Украины, перейдут на дистанционное обучение при условии попадания жилого района или города в "красную зону" карантинных ограничений.

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По материалам: Подробности