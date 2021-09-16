Общество

Восточные части Малайзии пострадали от наводнений, несколько человек погибли

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Проливные дожди вгубернаторстве Сабах навостоке Малайзии 15сентября привели кразрушительным наводнениям. Вовремя оползня, вызванного экстремальными осадками, погибли 3человека, сообщает Floodlist.

Восточные части Малайзии пострадали от наводнений, несколько человек погибли

©NADMA Malaysia

Трагедия произошла врайоне Пенампанг, обвал засыпал жилой дом, врезультате инцидента погибла женщина идвое маленьких детей. Троих жителей, втом числе двух детей, удалось спасти.

Улицы города Кота-Кинабалу местами затопил паводок глубиной более 1,5м. Люди, застигнутые наводнением врасплох, преодолевали бурные потоки вброд ивплавь, выбирались натранспорт, крыши зданий инавозвышенности.

Комитет поликвидации последствий стихийных бедствий Сабаха организовал три эвакуационных центра для размещения семей, оставшихся без крова. Посостоянию на15сентября 68человек были вынуждены покинуть свои затопленные жилища.

Aserious flood reportedly inKampung Baru Luyang, @KKCity isshown inthis viral video bythe public asathunderstorm hit many parts of @SabahInfo's west coast today. pic.twitter.com/e22RNLhZvS

—Daily Express Sabah (@DailyExpress_MY) September15, 2021

pavilion bundusan, stay safe @KKCity
-ctto- pic.twitter.com/WXqjT93UMg

—San (@san8892) September15, 2021

По материалам: Gismeteo

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