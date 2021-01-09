В Украину ворвется зима со снежными ливнями и морозами

Погода в Украине в ближайшее время резко изменится. В страну надвигаются сильные снежные ливни, а температура воздуха начнет стремительно опускаться. Местами ожидается понижение до -7 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 9 января, в центральных и восточных областях ожидается снег, местами снег с дождем. На остальной территории Украины будет без осадков, однако облачно.

В западных областях днем ​​от -1 до +1 градусов. Ночью в западных областях температура будет колебаться от -4 до -1.



В центре Украины днем ​​от -1 до +1 градусов, ночью от -4 до -2. На юге днем ​​от +2 до +4 градусов, ночью от 0 до +5. В восточных областях Украины днем ​​от -1 до +2 градусов, ночью от -3 до +2.

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Во всех областях Украины в воскресенье, 10 января, будет облачно, без осадков.

На западе днем ​​от -1 до +1 градусов, ночью от -4 до -2 градусов.

В центральных областях днем ​​от -1 до +1, ночью от -2 до -4 градусов. В южных днем ​​температура поднимется от 0 до +4 градусов, ночью опустится от -1 до -3. На востоке Украины днем ​​-4 +1 градус.

А вот с 12 января, снег и мокрый снег пройдет во всех областях страны. Местами возможны снежные ливни и метель. Ночная температура воздуха опустится в большинстве областей до -7 градусов, днем ожидается от -3 до 0 градусов, на дорогах гололед.

Ранее синоптики сообщили, когда в Украину придут лютые морозы.

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По материалам: Подробности