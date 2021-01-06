Январский локдаун: Кабмин сделал важную уступку

Кабинет министров на внеочередном заседании 5 января решил расширить список товаров, разрешенных к продаже во время локдауна в Украине. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа", представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

"На внеочередном заседании Кабмина сегодня решений относительно новых дат локдауна не принималось. По инициативе главы Минздрава Максима Степанова был конкретизирован перечень товаров, которые могут подпадать под запрет продажи на время локдауна. Была добавлена возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти изменения Минздрав сегодня добавил в список товаров, которые можно приобрести", – заявил депутат.

Второй важный момент, по словам Мокана, заключается в том, что в течение следующих дней до введения локдауна правительство, Минздрав и Минэкономики должны более подробно проинформировать граждан о всех деталях будущего усиленного карантина.

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Министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, какие товары смогут продавать магазины и супермаркеты во время локдауна:

продукты питания;

лекарственные средства;

изделия медицинского назначения;

средства гигиены;

средства связи;

ветеринарные препараты;

корма для животных;

семена и средства защиты растений.

Ранее мы сообщали, что с 8 января 2021 года в стране будут действовать усиленные карантинные ограничения.

Они будут продолжаться до полуночи 25 января. Во время карантина в Украине, рестораны смогут реализовывать заказы клиентов только на вынос, а общественны транспорт, не смотря на это, будет работать по обычному графику.

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По материалам: Подробности