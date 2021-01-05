6 января в Украине ожидается переменная облачность, кратковременные осадки
Всреду, 6января, вУкраине прогнозируется переменная облачность, набольшей части территории страны, кроме южных областей, ожидаются кратковременные дожди, навостоке пройдет мокрый снег, надорогах образуется гололедица.
©pixabay.com
Ввосточных частях Украины сгустится туман, видимость снизится до500м.
Ветер юго-западный, юго-восточный, 3-9м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −3…+1 °С, днем температура воздуха составит +2…+7 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −1…+3 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +5…+7 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−2…−1 °С, днем температура воздуха поднимется до+2…+3 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется 0…+4 °С, днем воздух прогреется до+7…+9 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo