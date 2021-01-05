Общество

6 января в Украине ожидается переменная облачность, кратковременные осадки

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Всреду, 6января, вУкраине прогнозируется переменная облачность, набольшей части территории страны, кроме южных областей, ожидаются кратковременные дожди, навостоке пройдет мокрый снег, надорогах образуется гололедица.

6 января в Украине ожидается переменная облачность, кратковременные осадки

©pixabay.com

Ввосточных частях Украины сгустится туман, видимость снизится до500м.

Ветер юго-западный, юго-восточный, 3-9м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −3…+1 °С, днем температура воздуха составит +2…+7 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −1…+3 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +5…+7 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−2…−1 °С, днем температура воздуха поднимется до+2…+3 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется 0…+4 °С, днем воздух прогреется до+7…+9 °С.

6 января в Украине ожидается переменная облачность, кратковременные осадки

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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