Гигантский айсберг A68a, пересекающий Южную Атлантику, распался нанесколько крупных частей. Наспутниковых снимках, сделанных вовторник, 22декабря, видно, что айсберг покрыт крупными трещинами, арядом плавают отколовшиеся глыбы, которые постепенно отдаляются друг отдруга, сообщает BBC News.

Rough area calculations ofthe new icebergs produced from the latest break upof #A68a. Icebergs officially named by @usnatice. Let's see what happens asthey float around #SouthGeorgia over the next few weeks! @BAS_News @BBCAmos @polarview pic.twitter.com/wwSQCLWwJx

—Laura Gerrish (@laura_gerrish) December22, 2020

A68a уже приблизился кпобережью острова Южная Георгия. Эксперты наблюдают, можетли онзастрять намелководье. Если это произойдет, часть фауны острова окажется под угрозой.

A68a— четвертый повеличине завсю историю. Онстал одним изкрупнейших зарегистрированных айсбергов, атакже одним изсамых популярных.

Благодаря постоянно обновляющимся спутниковым данным иихдоступности появилась возможность наблюдать заэтим огромным айсбергом отмомента его появления дополного разрушения.

Национальный центр данных США поснегу ильду (NIC) дает названия айсбергам пособственной системе. Плавучие ледяные острова получают свою первую букву взависимости оттого, вкакой части Антарктики они откололись отшельфа, далее идет число, обозначающее ихместо впоследовательности крупных отколов. Вдальнейшем фрагменты айсберга получают дополнительную букву вконце своего названия.

Площади различных фрагментов айсберга были приблизительно измерены. A68a— 2600кв.км, A68d— 144кв.км, A68e— 655кв.км, A68f— 225кв.км. Фрагменты A68b иA68c отделились достаточно давно исейчас находятся далеко отосновного айсберга.

Насегодняшний день все части айсберга захвачены быстро движущимся течением, которое обведет ледяные скалы вокруг острова инаправит ихнасевер. Есть ряд мест, где осколки могут сесть намель иостаться надолго.

Когда A68 откололся отАнтарктиды, его площадь достигала 6тыс.кв.км. Сейчас самая крупная часть айсберга вполтора раза больше Лондона.

По материалам: Gismeteo