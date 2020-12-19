“Постковидный синдром”: главные симптомы и способы лечения

Многие люди уже переболели коронавирусом. Как показали исследования, у 80% из них остается "постковидный синдром", который дает о себе знать еще несколько месяцев.

При это, касается это не только тех, кто пережил заболевание в сложной форме, а и тех, кто с легкостью справился с коронавирусом, либо вообще пережил его бессимптомно.

И чем старше человек, чем больше у него хронических болезней, тем сложнее восстановление.

Не вздумайте игнорировать такие симптомы, ведь не исключено, что COVID-19 спровоцировал аутоиммунные или хронические заболевания.

Для того, чтобы контролировать свое состояние после выздоровления в ВОЗ даже выпустили специальную инструкцию.

Читайте также, ученые назвали самый частый симптом COVID-19. На боли в мышцах жаловались у 55% пациентов, а более половины (51%) испытывали головную боль.

Кроме того, в Канаде стартует вакцинация от коронавируса. Решение начать использование препарата связано с ростом заболеваемости.

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По материалам: Подробности