День Сухопутных войск: интересные факты о празднике
В субботу, 12 декабря, в Украине отмечают национальный профессиональный праздник – День Сухопутных войск Украины. Он появился в 1997 году.
В состав сухопутных войск Украины входят:
- Механизированные и танковые войска,
- Ракетные войска и артиллерия,
- Армейская авиация,
- Аэромобильные войска,
- Войска противовоздушной обороны.
Кстати, практически каждый из "подразделений" имеет свой собственный профессиональный праздник. Однако для скрепления духа, решено было создать один общий праздник, который и получил название День Сухопутных войск Украины.
Мы собрали для вас несколько интересных фактов об этом празднике.
Напомним, что 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский выразил слова поздравления военнослужащим Вооруженных сил Украины в связи с их профессиональным праздником. А также мы писали о том, что в рядах ВСУ зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции.
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По материалам: Подробности