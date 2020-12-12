День Сухопутных войск: интересные факты о празднике

В субботу, 12 декабря, в Украине отмечают национальный профессиональный праздник – День Сухопутных войск Украины. Он появился в 1997 году.

В состав сухопутных войск Украины входят:

Механизированные и танковые войска,

Ракетные войска и артиллерия,

Армейская авиация,

Аэромобильные войска,

Войска противовоздушной обороны.

Кстати, практически каждый из "подразделений" имеет свой собственный профессиональный праздник. Однако для скрепления духа, решено было создать один общий праздник, который и получил название День Сухопутных войск Украины.

Мы собрали для вас несколько интересных фактов об этом празднике.

Напомним, что 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский выразил слова поздравления военнослужащим Вооруженных сил Украины в связи с их профессиональным праздником. А также мы писали о том, что в рядах ВСУ зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции.

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По материалам: Подробности