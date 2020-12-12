Общество

День Сухопутных войск: интересные факты о празднике

Photo of Admin Admin Send an email 35 секунд ago
0 0 1 минута чтения

День Сухопутных войск: интересные факты о празднике

В субботу, 12 декабря, в Украине отмечают национальный профессиональный праздник – День Сухопутных войск Украины. Он появился в 1997 году.

В состав сухопутных войск Украины входят:

  • Механизированные и танковые войска,
  • Ракетные войска и артиллерия,
  • Армейская авиация,
  • Аэромобильные войска,
  • Войска противовоздушной обороны.

Кстати, практически каждый из "подразделений" имеет свой собственный профессиональный праздник. Однако для скрепления духа, решено было создать один общий праздник, который и получил название День Сухопутных войск Украины.

Мы собрали для вас несколько интересных фактов об этом празднике.

День Сухопутных войск: интересные факты о празднике

Напомним, что 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский выразил слова поздравления военнослужащим Вооруженных сил Украины в связи с их профессиональным праздником. А также мы писали о том, что в рядах ВСУ зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции.

Смотрите также, календарь православных праздников на декабрь-2020.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал  и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 35 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Лучший бомбардир УПЛ заразился коронавирусом

1 час ago

Стриминговая платформа Twitch запретит «смайлы ненависти»

1 час ago

План «Б» по Донбассу: насколько нужен и каким он может быть?

2 часа ago

Россия обиделась на новые санкции Великобритании: обещают ответить

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button