Общество

Гололед в Киеве сохранится 12 декабря: последствия непогоды ликвидируют 5 тыс. коммунальщиков

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ВКиеве иКиевской области ночью 11декабря иднем 12декабря сохранится гололед, надорогах— гололедица (первый уровень опасности, «желтый»).

Гололед в Киеве сохранится 12 декабря: последствия непогоды ликвидируют 5 тыс. коммунальщиков

©korrespondent.net

Как сообщили вКГГА, обработка улиц итротуаров противогололедными средствами продолжается без перерыва почти сутки. Дорожники столицы продолжают ликвидировать последствия ледяного дождя.

Внастоящее время вработах задействованы 69бригад поручной уборке всоставе 448 работников и193 единицы спецтехники отКК«Киевавтодор». Особое внимание уделяется тротуарам, подземным инадземным пешеходным переходам.

Кроме того, кборьбе сгололедом привлечены почти 5тыс. работников и60единиц техники жилищных икоммунальных служб ислужб зеленого хозяйства.

Как отметили вКГГА, тротуары вблизи заведений общественного питания, магазинов, торговых центров обязаны обрабатывать сами предприниматели.

Напомним, вечером 10декабря настолицу обрушился ледяной дождь, который продолжался доутра. Вусловиях минусовой температуры тротуары идороги покрылись коркой льда, город сковали пробки, произошло множество аварий.

Посостоянию наутро пятницы дорожники использовали 2143,7 тонны соли, 99,6 тонны песчано-соляной смеси и258,3 тонны жидких хлоридов.

Гололед в Киеве сохранится 12 декабря: последствия непогоды ликвидируют 5 тыс. коммунальщиков

©УНИАН

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 57 секунд ago
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