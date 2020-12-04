В Дели зафиксировали самый холодный ноябрь за 71 год

Ноябрь вДели выдался самым холодным за71год, при этом средняя минимальная температура упала до10,2 °С, сообщает телеканал NDTV соссылкой наМетеорологический департамент Индии.

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Обычно средняя минимальная температура вноябре встолице Индии составляет 12,9 °С.Показатель10,2 °Сранее также наблюдался вноябре 1949года. В1938 году средняя минимальная температура ноября составила 9,6 °С, в1931 году— 9,0 °Сив1930 году— 8,9 °С.

Город пережил четыре волны холода вноябре этого года— 3, 20, 23и24ноября. Метеорологический департамент Индии объявляет волну холода, когда минимальная температура составляет 10°Сили ниже идержится ниже нормы втечение двух дней подряд. Однако для Дели волна холода может быть объявлена, если критерии соблюдены даже втечение дня.

Впонедельник вДели зафиксировали минимум в6,9 °С.Это восьмой день этого месяца, когда минимальная температура оставалась ниже 10°С.

23ноября вДели был зафиксирован минимум 6,3 °С— самая низкая минимальная температура замесяц сноября 2003года, когда вгороде был зафиксирован минимум в6,1 °С

Октябрь был самым холодным за58лет встолице страны. Средняя минимальная температура вэтом месяце составила 17,2 °С— самый низкий показатель с1962года.

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По материалам: Gismeteo